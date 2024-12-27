Россия использует западное оборудование для изготовления "Орешника"

Российские компании изготовили экспериментальную ракету "Орешник" с помощью передового западного оборудования. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Два российских института оборонной инженерии, которые, по данным украинской разведки, являются разработчиками "Орешника" – Московский институт теплотехники (МИТ) и концерн "Созвездие", – объявили о наборе рабочих, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

В вакансиях МИТ отмечается, что компания использует системы японской Fanuc, а также немецких Siemens и Heidenhain. Все три компании создают системы для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Такое же оборудование используют и другие российские компании, связанные с производством "Орешника", в частности "Созвездие", "Титан-Баррикады" и "Состояние", которая якобы пытается развивать российское производство станков с ЧПУ.

В 2024 году на крупной российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей станков с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 этих моделей были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.

Согласно анализу российских документов, проведенному изданием, с начала 2024 года в Россию поступило западное оборудование на минимум $3 млн, в том числе компоненты Heidenhain. Некоторые из покупателей связаны с военным производством.