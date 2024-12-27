Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву после крушения самолета AZAL

Израильская авиакомпания El Al на следующей неделе отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву "из-за ситуации в российском воздушном пространстве". Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление компании.

"В течение следующей недели будет обновлена оценка ситуации, и будет принято решение, возобновлять ли рейсы по этому маршруту", - объяснил перевозчик.

El Al скоро сообщит пассажирам о дальнейших решениях.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджана, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызстана. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

В Азербайджане 26 декабря объявлено днем траура.