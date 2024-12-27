В РФ закрыли 4 аэропорта "из соображений безопасности"

В аэропорту Сочи и Казани введены ограничения на отправку и прием рейсов. Об этом сообщает Росавиация

Закрытие аэропортов в ведомстве объяснили "обеспечением безопасности полетов воздушных судов".

Двенадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропорта в Сочи.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 04:50 мск, 27 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. По состоянию на 09:00 мск, экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Махачкала)", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Также задерживается вылет рейсов в Дубай, Москву, Новый Уренгой, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Анталью, Бахрейн, Ереван, Ижевск.

"С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Работает оперативный штаб", - отмечается в сообщении.

По информации российские СМИ, в ночь на 27 декабря временные ограничения вводились также в аэропортах Астрахань и Волгоград. По данным Росавиации, с 06.40 они работают штатно.

Ограничения на прием и отправку рейсов введены еще в трех российских аэропортах. Как сообщает Telegram-канал Baza, речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале.

Минобороны утром РФ отчиталось о сбитии за ночь 13 беспилотников над территорией Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областей.