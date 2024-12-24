В ряде регионов РФ запретили майнинг

Правительство РФ утвердило перечень регионов и территорий, где запретит добычу криптовалют и участие в майнинг-пулах с 1 января 2025 до 15 марта 2031 года. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, ограничения затронули Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Чечню.

Также на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг запрещен в пики энергопотребления. В 2025 году это период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Комиссия по вопросам развития электроэнергетики может корректировать перечень регионов с целью сохранения баланса потребления при изменении запросов промышленности.

Напомним, базовое регулирование добычи криптовалют в РФ приняли в июле. Также в стране установили лимит энергопотребления для майнеров-физлиц.

В ноябре правительство одобрило ограничение майнинга в осенне-зимний отопительный период в ряде регионов.