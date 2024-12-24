Украина разрабатывает способную долететь до Москвы крылатую ракету

Украина разрабатывает новую крылатую ракету "Трембита", способную достигать стратегических целей РФ.

В то же время разработчики планируют увеличить радиус действия, чтобы оружие долетало до Москвы, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных, знакомых с этим вопросом.

Стандартная версия "Трембиты" способна развивать скорость до 400 км/ч, ее дальность 200 км. Серийный выпуск планируется начать после завершения финальных полевых испытаний, однако точные даты остаются неизвестными, сообщает издание.

По словам высокопоставленного чиновника службы безопасности, для массового производства ракет с такими характеристиками, которые могли бы серьезно угрожать России, Украине понадобится минимум год.

Стоимость одной ракеты "Трембита" вместе с боеголовкой массой 20-30 кг составляет $15 тыс., а в варианте приманки – $3 тыс. По словам Сергея Бирюкова, руководителя группы инженеров-добровольцев, низкая цена может стать ключевым фактором в украинских операциях, направленных на истощение системы противовоздушной обороны противника.

Основой двигателя "Трембиты" является модернизированная версия Pulsejet стоимостью около $200, прототип которой впервые использовался в немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году. Под двигателем расположен серый прямоугольный корпус, где скрыты система наведения и боеголовка.

The Economist отмечает, что проектирование "Трембиты" заняло всего полтора года, что считается быстрым темпом для создания нового вооружения.

Издание также отмечает, что неизвестно, как долго Украина сможет рассчитывать на масштабную внешнюю военную помощь. Поэтому "Трембита" является одним из нескольких ракетных проектов, на которые страна полагается в восстановлении своей оборонной промышленности.

По данным The Economist, около шести новых ракет и гибридов ракетно-беспилотных систем уже готовы к полетам.