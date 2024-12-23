Последнее обновление: 23.12.2024 16:49

Более 100 автомобилей BMW класса люкс продали в Россию нелегально

Немецкий производитель автомобилей премиум и люкс-класса BMW выявил нарушения в экспорте авто из филиала в Ганновере, которые привели к поставкам продукции в Россию. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что более 100 люксовых автомобилей поставили покупателям из России, несмотря на санкции.

Нарушения обнаружили благодаря проведенному внутреннему расследованию. Дальнейшая нелегальная продажа машин была остановлена.

"Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность", - заявили в компании.

В BMW заверяют, что принимают меры для предотвращения нелегального экспорта своей продукции в Россию через третьих лиц и для полного соблюдения международных санкций.



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