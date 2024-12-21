Последнее обновление: 21.12.2024 14:00

В двух аэропортах России объявлен план "Ковер" из-за прилетов в Казани

В России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах. Об этом сообщают в Росавиации и местные власти.

Так, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в аэропорту Ижевска введен план "Ковер", полеты приостановлены из-за прилетов в Татарстане.

Также временные ограничения введены в аэропорту "Казань", сообщили в Росавиации.

21 декабря в Казани показали видео попаданий беспилотников самолетного типа. Местные власти сообщили, что всего было восемь попаданий, одно из которых – по промышленному предприятию. Минобороны РФ традиционно отчиталось о якобы отбитой атаке дронов и признало лишь один беспилотник – сбитый.

Позднее стало известно, что аэропорт Саратова приостановил работу вслед за аэропортом Казани на фоне атак БПЛА

Аэропорт "Гагарин" временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, принятые меры необходимы для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".



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