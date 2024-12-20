Крупнейший НПЗ на юге России остановился после удара украинских дронов

Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов, который является крупнейшим на юге России, остановил обе установки первичной переработки нефти в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что единственный завод в Ростовской области мощностью 5,6 млн тонн нефти в год в ночь на 19 декабря подвергся атаке украинских беспилотников, после чего на предприятии возник крупный пожар.

Под ударом оказалась установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тыс. тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода. Вследствие этого ее пришлось аварийно отключить, говорят собеседники агентства.

Также, по их словам, произошло возгорание нефтепродуктового резервуара и была остановлена вторая установка первичной переработки аналогичной мощности - 7,14 тыс. тонн в сутки.

Запущенный в 2009 году и ставший первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет, Новошахтинский завод остановил производство в третий раз с начала года.

Впервые он подвергся атаке дронов в марте, затем в июне. В результате объемы выпуска на НПЗ резко снизились: за январь-октябрь он переработал 2,7 млн тонн нефти против 4,8 млн тонн за прошлый год.

В целом за январь-декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций.