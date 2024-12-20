Более 60 км пляжа от Анапы до Крымского моста загрязнено мазутом. Об этом сообщает Greenpeace.

По информации организации, судя по радарным снимкам, мазут продолжает вытекать из затонувшей части одного из танкеров.

Общая площадь разлива, по подсчетам Greenpeace, сейчас составляет около 65 км². Однако загрязнение, скорее всего, увеличится в ближайшие дни, полагают в организации.

Разлив мазута уже причинил вред дикой природе вдоль пострадавшего побережья, говорят экологи. Они наблюдают массовую гибель птиц (даже если их отмоют специалисты и волонтеры, птицы все равно могут погибнуть от токсичного воздействия нефти). Риск погибнуть от удушья или проглатывания нефти существует и для других представителей фауны, в том числе для находящихся под угрозой исчезновения китообразных (в Черном море обитают два редких вида дельфинов и морские свиньи).

Среди долгосрочных последствий, полагают в Greenpeace, — загрязнение воды и скалистых берегов. Это опасно для биоразнообразия.

Как отмечают экологи, нефть очень сложно очистить со скалистых берегов, а действия по очистке зачастую усугубляют уже нанесенный ущерб.