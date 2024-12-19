Россия перебазировала свои части ПВО из Сирии в Ливию.

О переброске ряда объектов противовоздушной обороны и танков ВС РФ в восточную Ливию рассказал бывший офицер сирийской армии немецкому агентству dpa. Это также подтвердили сирийский Центр по правам человека и Wall Street Journal со ссылкой на американские и ливийские источники.

По информации dpa, западные военные уже несколько дней внимательно следят за тем, расширяет ли Москва свое присутствие в Ливии.

"У России есть возможность получить доступ к порту Тобрук через правителя восточной Ливии генерала Хафтара, чтобы в случае необходимости перегружать туда боеприпасы", - говорится в анализе ситуации Минобороны ФРГ, который есть в распоряжении dpa.

Ливийского генерала Халифу Хафтара уже много лет поддерживает Путин, в Ливии находятся тысячи наемников из российской ЧВК "Вагнер", пишет dpa.

По данным Wall Street Journal, российские грузовые самолеты уже доставили в восточную Ливию ракетные системы обороны С-400 и С-300. Впрочем, согласно источникам dpa, Хафтар принципиально пытается сохранить сбалансированные отношения с Западом и поддерживает РФ с осторожностью.