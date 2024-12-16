Изменения в техрегламент ЕАЭС на масложировую продукцию вступят в силу 22 декабря

22 декабря вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию», которые приняты решением Совета комиссии № 149 от 12 декабря 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, изменения уточняют отдельные положения техрегламента, касающиеся определений пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессов ее производства и перевозки, а также устраняют неоднозначное толкование норм технического регламента.

В частности, предусмотрены требования к процессу и условиям перевозки (транспортировки) пищевой масложировой продукции, в том числе по использованию транспортных средств, предназначенных для перевозки масложировой продукции наливом. Установлены перечни разрешенных и запрещенных предшествующих грузов при транспортировке пищевой масложировой продукции наливом водным транспортом.

Также определены требования к обязательной переработке растительных масел после их транспортирования наливом водным транспортом, что позволит обеспечить безопасность всех видов пищевой масложировой продукции.

Кроме того, для повышения безопасности такой продукции с 1 января 2025 года вводится нормирование допустимого уровня содержания контаминанта «глицидиловые эфиры жирных кислот в пересчете на глицидол». Этот вопрос имеет большую социальную значимость, поскольку в последние годы накоплены данные о присутствии глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и продуктах с их использованием и их негативном влиянии на здоровье. Эти вещества являются технологическими контаминантами и могут образовываться во всех растительных маслах при высокотемпературной обработке.

До настоящего времени законодательством государств ЕАЭС, а также техническими регламентами Союза не были установлены обязательные требования по содержанию глицидиловых эфиров в пищевой продукции.

Изменения масложирового техрегламента являются первым шагом в нормировании глицидиловых эфиров в пищевой продукции.

С целью плавного перехода на новые требования решением коллегии ЕЭК № 14 от 27 февраля 2024 года определен переходный период – 12 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС масложировой продукции в соответствии с ранее установленными обязательными требованиями. Также допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС таких товаров.

Обращение указанной продукции допускается в течение срока ее годности, установленного изготовителем.