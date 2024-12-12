В Подмосковье убили занимавшегося модернизацией крылатых ракет конструктора

Главное управление разведки Минобороны Украины ликвидировало российского конструктора Михаила Шатского, который занимался модернизацией ракет. Об этом пишут украинские СМИ.

Согласно источникам в Силах обороны Украины, Михаила Шатского застрелили в Кузьминском лесопарке вблизи Котельников (Подмосковье). Он был заместителем генерального конструктора и руководителем отдела функционального программного обеспечения конструкторского бюро «МАРС», которое является дочерним предприятием российского государственного холдинга «Росатом».

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69. Коллеги конструктора называли его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в беспилотники, а также другие летательные и космические российские аппараты.