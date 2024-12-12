Только Путин знает, сколько "Орешника" поставят в Беларусь

Лукашенко поручил военным обеспечить размещение российского ракетного комплекса "Орешник" в республике и спланировать его возможное применение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко после заседания Совбеза.

"Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение", - сказал Муравейко, которого цитируют госСМИ.

Отвечая на вопрос о том, сколько таких комплексов планируется поставить в Беларусь, он сказал, что "об этом знает только президент России".