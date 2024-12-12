Старейший клиент Газпрома в Центральной Европе расторг с ним контракт

Австрийская компания OMV 11 декабря разорвала контракт на импорт российского газа, который должен был действовать до 2040 года.

На сайте компании объясняется, что это связано с нарушением Газпром Экспортом своих договорных обязательств.

С 16 ноября 2024 года российская компания прекратила поставки газа для OMV после того, как австрийцы в принудительном порядке взыскали с нее 230 млн евро, засчитав октябрьские поставки газа в счет долга Газпрома.

OMV сообщила, что имеет альтернативные источники поставок газа вместо российского: собственную добычу в Норвегии и Австрии, других производителей газа, а также долгосрочные объемы сжиженного природного газа (LNG).

Газохранилища OMV в Австрии сейчас заполнены примерно на 85%.

"Благодаря успешным усилиям нашей газовой команды за последние три года, OMV имеет хорошие возможности использовать наш диверсифицированный портфель альтернативных источников газа, обеспечивая безопасность поставок для наших клиентов", – сказал Альфред Стерн, председатель правления и генеральный директор OMV.