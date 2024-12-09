Пропавший президент Сирии Башар Асад обнаружился в Москве

Свергнутый президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище. Об этом сообщают российские госСМИ со ссылкой на источник в Кремле.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", – цитирует ТАСС источник, не называя его по имени.

В сообщении Асад назван "бывшим" президентом, хотя формально он не объявлял о сложении полномочий. МИД России днем в воскресенье, 8 декабря, в официальном сообщении, однако, утверждало, что по итогам переговоров с оппозицией Асад согласился покинуть пост президента и уехать из страны.

Сообщается также, что с посольства Сирии в Москве снят флаг и табличка с названием диппредставительства. Сирийская оппозиция использует другой, несколько видоизмененный, национальный флаг.

О том, что правивший Сирией 24 года Башар Асад покинул Дамаск и, вероятно, страну стало известно в ночь на воскресенье – одновременно со взятием города, фактически без боя, отрядами вооруженной оппозиции.

Пока не известно, как именно Асад попал в Москву. Утром в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на данные Flightradar писало о том, что самолет, на котором предположительно летел Асад, пропал с радаров, высказывались даже соображения, что он был сбит или разбился.

Асад, вероятно, мог воспользоваться российским Ил-76, который вылетел с авиабазы Хмеймим всего за несколько часов до сообщения о том, что бывший сирийский президент в Москве. Также 8 декабря на базу прилетел российский Ан-124 – во второй раз за последние дни. По основной версии, повышенная активность российской военно-гражданской авиации в Сирии связана с эвакуацией российских войск из страны на фоне коллапса режима Асада. Авиабаза Хмеймим критически важна для России как хаб между Москвой и Африкой – многие рейсы Минобороны в ЦАР, Ливию и другие африканские страны выполняются через базу в Сирии.

Башара Асада его противники в Сирии и страны Запада обвиняют в многочисленных преступлениях, в том числе убийствах мирных граждан. Подавление уличных протестов в 2011 году переросло в гражданскую войну, в которой участвовали самые разные политические силы. Российские военные участвовали в войне в Сирии на стороне Асада, нанося бомбовые удары по позициям его противников, а также участвуя в наземных операциях, к которым привлекали также наемников ЧВК "Вагнер".