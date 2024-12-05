Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Новый договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является бессрочным.

"Настоящий договор действует бессрочно", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

В нем также отмечается, что если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить другую сторону в письменной форме. Действие договора прекращается через год после получения уведомления.

Согласно четвертой статье документа, "в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

Кроме того, в восьмой статье договора указывается, что "стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности".

Ранее МИД РФ сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование