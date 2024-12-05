В РФ план выпуска двигателей для ряда перспективных самолетов до 2027 года урезали в 1,5 раза

Планы производства авиационных двигателей для перспективных самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 в 2025-2026 гг. сокращены в 1,5 раза - со 192 до 128 штук. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг РФ.

"По состоянию на 1 ноября 2024 г. предприятиями АО "ОДК" в соответствии с условиями договоров поставки произведены и переданы заказчикам в 2024 году две единицы ПД-14. В период 2025-2026 гг. планируется изготовить 128 авиационных двигателей, в том числе в 2025 году - 24 единицы (6 ПД-8, 7 ПД-14 и 11 ПС-90), в 2026 году - 104 единицы (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Двигателями ПД-14 планируется оснащать среднемагистральные МС-21, ПД-8 предназначены для импортозамещенных ближнемагистральных SJ-100, ПС-90А используются для Ту-214 и Ил-96-300.

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли РФ до 2030 года (КПГА) в редакции от мая этого года, в ближайшее два года для этих самолетов планировалось произвести 192 двигателя: 66 - в 2025 году (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90) и 126 - в 2026 году (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).

Проект направлен на синхронизацию положений действующего постановления (в части установленных результатов предоставления субсидии) с показателями КПГА, сообщил Интерфаксу представитель Минпромторга.

До 2030 года КПГА предполагает выпуск 994 гражданских самолетов. Сообщалось, что в 2025 году программа будет скорректирована с учетом реальной потребности авиакомпаний в самолетах в ближайшие годы.