Раскрыта действовавшая по всему миру большая российская преступная сеть

В результате масштабного международного расследования раскрыта и обезврежена действовавшая по всему миру российская преступная сеть. Об этом сообщило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По данным следствия, основу сети составляли две организации - Smart и TGR Group. Сеть прежде всего занималась отмыванием денег преступных группировок в Великобритании, в странах Ближнего Востока и Южной Америки, а также в самой России.

Среди сфер деятельности, к которым причастна раскрытая сеть, — наркобизнес, разработка и производство программ для вымогания денег и шпионаж.

По итогам расследования в разных странах были арестовано 84 человека.

Операция по обезвреживанию российской сети значится в документах международных спецслужб как Operation Destabilise.

«Впервые нам удалось выявить связи между российской элитой, тайными богачами из киберпреступников и бандами наркоторговцев, действующими на улицах Великобритании. Связывающая их нить — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор была невидима», - заявил Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций NCA.

Расследование проводилось преимущественно в 2022–2023 годах, но, по согласованию с властями США, обнародовать его результаты решили только сейчас, — в день, когда Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) объявило о санкциях в отношении группы россиян, стоящих во главе преступной сети, а также нескольких компаний.

«Через TGR Group российская элита при помощи цифровых активов, в частности, стейблкойнов, обеспеченных долларом США, обходила американские и международные санкции, обогащая себя и Кремль», - заявил в среду исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Он заверил, что США, их союзники и партнеры не оставят усилий по пресечению любых попыток России использовать незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и передачи незаконных доходов.

Smart и TGR Group предоставляли услуги по отмыванию денег целому ряду международных преступных синдикатов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, говорится в отчете NCA.