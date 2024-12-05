Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Украина созывает заседание Совета МАГАТЭ из-за атак РФ по подстанциям АЭС

Украина инициирует внеочередное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на слова министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на российские удары по нашей энергетической инфраструктуре", - сообщил он.

Сибига отметил, что российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности.



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