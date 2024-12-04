В 2024 году складской рынок России потерял потенциальные сделки на 2 млн кв. м

Российский рынок складов в 2024 году не досчитается потенциальных сделок примерно на 2 млн кв. м. об этом сообщил на конференции "Итоги года. Коммерческая и жилая недвижимость" управляющий партнер NF Group Алексей Новиков.

"К сожалению, рынок не увидит довольно много проектов, которые могли бы закрыться в этом году. (...) В этом году мы потеряли, наверное, пару миллионов квадратных метров потенциальных сделок. Потому что многие крупные игроки, которые драйвят рынок, вынуждены были отказаться от своих планов, потому что это компании сферы e-com, которые строят бизнес-план, исходя из определенных предпосылок", - заявил он.

По его словам, такие решения принимаются из-за роста ключевой ставки и, как следствие, роста ставок аренды.

"Многие компании из-за этого свои планы притормозили, уменьшили или отложили на следующий год просто для того, чтобы хотя бы пересобраться, посмотреть и понять, вообще тянут они это или не тянут", - сказал Новиков, которого цитируют росСМИ.