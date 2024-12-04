Россия вывела все свои военные корабли с сирийской военно-морской базы

Россия вывела все свои корабли с военно-морской базы в сирийском городе Тартус. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее на базе Тартуса находились три российских фрегата, подводная лодка и два вспомогательных корабля. Аналитики ISW предполагают, что Россия теперь разместит эти корабли в Балтийском море, поскольку Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.

Пока неизвестно, почему Россия вывела все свои корабли с сирийской военно-морской базы. В отчете ISW отмечается, что эвакуация кораблей из Тартуса может быть связана с опасениями по поводу возможного наступления сирийских повстанцев в направлении города Хама, расположенного в 80 километрах к северо-востоку от Тартуса.

По данным украинской разведки, Россия поддерживает Башара Асада, отправляя в Сирию наемников. Войска регулярной армии РФ в Сирии не задействованы, поскольку они воюют на украинском фронте.

В настоящее время Москва является одним из главных союзников сирийского режима. На днях посол России в ООН обвинил Украину в поддержке сирийских повстанцев. Посол заявил, что военная разведка Украины (ГУР) поставляла оружие повстанцам, воюющим на северо-западе Сирии.

Силы сирийского режима в настоящее время находятся под большим давлением, и вблизи города Хама идут ожесточенные бои. Военные обозреватели сообщили в среду, что силы, лояльные режиму Асада, начали контрнаступление вблизи Хамы.

В Сирию также вошли поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, чтобы поддержать силы, лояльные режиму Асада.