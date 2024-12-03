В РФ наблюдается дефицит протезистов

В России наблюдается дефицит протезистов. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, когда Путин осматривал производство протезов верхних и нижних конечностей в ЦИТО.

"Есть определенные стандарты. На 1 млн населения необходимо 10 протезистов, у нас их в стране меньше тысячи, то есть это большой дефицит, а с учетом военного времени, с учетом того, что мы еще даем им спортивные протезы, которые требуют регулярного обновления, у нас существует огромный дефицит кадров, особенно в регионах", - сказала Цивилева на осмотре производства протезов.

По ее словам, Минобороны намерено решать проблему совместно с Минпросвещения.

"Мы сейчас обратились в Министерство просвещения для того, чтобы нам в кратчайшие сроки по укороченной программе подготовили таких специалистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране. И они бы проходили как раз практику на ведущих реабилитационных протезных предприятиях, которые у нас в стране существуют, затрагивая субъекты РФ. Поэтому такая программа есть, заказ от Министерства обороны именно на подготовку специалистов-протезистов очень большой", - добавила Цивилева.

Кроме того, статс-секретарь подчеркнула, что необходимость в протезистах высокого уровня обостряется во время боевых действий (связаны с войной в Украине).

"У нас сейчас само по себе характер введения боевых действий такой, что очень много минно-взрывных ранений. Как раз с ампутациями. 77% - это ампутация нижних конечностей, 17% - ампутация верхних конечностей, 6% - сочетанные ампутации, которые наиболее тяжелые, которые требуют именно такого тонкого подхода и высоких специалистов", - сообщила Цивилева, которую цитирует Интерфакс.