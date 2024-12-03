Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории республики.

"Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории Абхазии не прошел", - сказал спикер Народного Собрания Лаша Ашуба после голосования.

Против ратификации соглашения проголосовал 21 депутат, двое воздержались. Всего на заседании парламента присутствовали 23 депутата из 35, сообщает Интерфакс.

К собравшимся перед зданием парламента сторонникам оппозиции обратился депутат Народного Собрания Кан Кварчия.

"Решение парламента Абхазии не направлено против России. Это вынужденная мера, поскольку кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать. Мы надеялись, что исполнительная власть нас поймет и отзовет это соглашение из парламента. Но этого не произошло. Есть люди, которые причастны к подготовке и подписанию соглашения. Это президент, он ушел в отставку", - сказал он.

По словам депутата, в ближайшее время будет инициировано проведение еще одного внеочередного заседания парламента, на которое будет вынесен вопрос об объявлении вотума недоверия вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган.

Ранее с требованием к парламенту провести внеочередное заседание и проголосовать против ратификации соглашения выступил ряд оппозиционных организаций.

Соответствующее обращение было направлено спикеру парламента республики Лаше Ашубе. Отказ парламента ратифицировать это соглашение позволит "снизить градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке", говорилось в обращении.

Данное соглашение было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган.