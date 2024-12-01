В Сирии без вести пропали сотни российских военных

На фоне утрат российских войск в Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике генерала Сергея Киселя. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее генерал Кисиль продемонстрировал провальные результаты во время войны в Украине, из-за чего был уволен с должности, а затем направлен в Сирию, отметили разведчики.

Вместо него для поддержки режима Башара Асада власти РФ направили нового военного — генерал-лейтенанта Александра Чайку, ранее командовавшего российской группировкой в Сирии в 2017-2019 годах.

На военно-морской базе в Тартусе также появился командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

После трех дней успешных наступательных действий сил, поддерживаемых Турцией, российские войска понесли потери, и некоторые подразделения оказались в окружении. В Сирии пропали без вести сотни российских военных.