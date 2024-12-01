Superjet авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки

Выполнявший утром воскресенья 1 декабря рейс по маршруту Минводы-Сочи самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вернулся в порт вылета по технической причине. Об этом сообщила авиакомпания на официальном сайте.

В представленной информации не конкретизируется, какая именно неполадка стала причиной возвращения лайнера.

Самолет провел в воздухе примерно 45 минут и "благополучно приземлился " в аэропорту Минвод, в очи пассажиров должен доставить резервный борт.

Как сообщалось, 24 ноября другой Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут ", летевший из Сочи в турецкую Анталью, совершил жесткую посадку в аэропорту прилета из-за "сдвига ветра". На борту самолета находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Из поврежденного при посадке топливного бака на посадочную полосу вылилось топливо, оно загорелось, пожар был ликвидирован через несколько минут, сообщала авиакомпания со ссылкой на предварительные результаты расследования. Никто не пострадал.