Действие ОСАГО с 1 января 2025 года распространят на Беларусь

Путин подписал закон, которым действие полиса ОСАГО распространяется и на Беларусь.

Согласно опубликованному документу, изменения направлены "на создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также на правовое регулирование отношений в сфере страхования в рамках международных систем".

Правом заключения договоров могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в одной из стран Союзного государства, на территории которого и был зарегистрирован автомобиль.

Также вводятся положения, направленные на автоматизацию процессов в данной сфере. Закон уточняет функции и полномочия профессионального объединения страховщиков и оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. В частности, объединение страховщиков организует распределение между своими участниками не только номеров страховых полисов, но и номера договоров страхования.

Помимо этого, АО "НСИС", который выступает оператором АИС страхования, в режиме реального времени будет осуществлять обмен сведениями с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональными объединениями страховщиков (в том числе иностранными). К передаваемым сведениям относятся персональные данные, информация о заключенных договорах и выплатах по системе страхования. Как указывалось в сопроводительных материалах к закону, информационный обмен позволит осуществлять проверку факта заключения договоров, а также противодействовать мошенничеству в страховании при пересечении российской государственной границы.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.