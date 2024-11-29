Последнее обновление: 29.11.2024 11:53

РФ предложила ЕЭК временно обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука и капусты

Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение об обнулении с 1 января по 31 июля 2025 года пошлин на ввоз картофеля, лука, капусты, моркови и яблок.

Как сообщается в материалах ЕЭК, нулевую пошлину на этот период предлагается установить на ввоз не более 300 тыс. тонн картофеля (код 0701 90 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 85 тыс. тонн лука (код 07033 10 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 40 тыс. тонн капусты (код 0704 90 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 85 тыс. тонн моркови (код 0706 10 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 230 тыс. тонн яблок (коды 0808 10 800 1, 0808 10 800 2 ,0808 10 800 3 ТН ВЭД ЕАЭС).

"Предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Дата окончания обсуждения этого предложения - 18 декабря 2024 года.

Базовая пошлина на ввоз в РФ овощей и картофеля составляет 5%, яблок - 0,06 евро за кг.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование