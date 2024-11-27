Россию не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Россию второй год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2025-2027 годов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Как отметило ведомство, второй год подряд Россия не смогла попасть в Исполнительный совет ОЗХО.

"Это еще одно свидетельство продолжающейся международной изоляции государства-агрессора", – акцентировали в МВД.

В ведомстве отметили, что это голосование демонстрирует принципиальную позицию международного сообщества: пока Россия ведет агрессивную войну против Украины, в частности используя на поле боя опасные химикаты, она не имеет морального права входить в состав руководящих органов международных организаций.

В МИД убеждены, что переданные недавно Украиной доказательства, а именно – российская граната типа РГ-Во и соответствующие образцы почвы, стали важным аргументом в пользу отстранения России от работы в Исполнительном совете Организации о запрещении химического оружия.

Также в заявлении поздравили Чехию и Северную Македонию с избранием в состав ОЗХО.

Следовательно, как рассказали в МИД, результаты волеизъявления 140 государств таковы: Чехия – 128; Северная Македония – 86; Россия – 56 голосов.

В прошлом году Россию впервые в истории не выбрали в ОЗХО.

В начале октября Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.