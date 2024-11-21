Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны Йоава Галланта.

Причина - предполагаемые военные преступления в Газе, совершенные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

"Палата предварительного производства I Международного уголовного суда отклоняет возражения государства Израиль против юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", - говорится в сообщении.

При этом признание Израилем юрисдикции суда не требуется.

МУС также выдал ордер и на командующего военным крылом «Хамас» Мухаммада Дейфа, который, как сообщал ЦАХАЛ, был убит в результате израильского авиаудара летом 2024 года.