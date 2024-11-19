Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

Проектирование железнодорожной магистрали Москва-Минск пока не ведется

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва-Минск пока не ведется. об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного форума и выставки "Транспорт России".

"Нет, пока не ведется. Сейчас ключевое направление - Москва - Санкт-Петербург", - сказал он.

В июне Беларусь предложила рассмотреть возможность параллельного строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей из Москвы в Санкт-Петербург и в Минск.

Ранее Путин подтвердил в послании Федеральному собранию, что ВСМ будут построены до различных городов, в том числе до Минска.

Планируется, что после запуска ВСМ "Союз" время в пути из Москвы в Минск сократится в 2,5 раза, до трех часов. Протяженность магистрали через Смоленск составит 715 км, на ней планируется курсирование 21 высокоскоростного поезда, скорость движения которых составит до 400 км в час. Ожидается, что после создания ВСМ пассажиропоток по этому маршруту увеличится в 3,5 раза и достигнет 3,8 млн человек в год.

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