Греция в шестой раз блокирует перевалку нефти из России у своих берегов

ВМС Греции еще на четыре месяца продлили серию военно-морских учений в Лаконийском заливе. Об этом сообщает Bloomberg.

Военные учения должны были завершиться 15 ноября, но теперь продлятся до середины марта - более десяти месяцев после их начала.

Отмечается, что Лаконийский залив стал одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для обхода санкций Европейского Союза против РФ. В мае Греция заявила о проведении военно-морских учений в регионе, запретив заход коммерческих судов.

Ранее правительство Греции утверждало, что учения направлены на прекращение перевозок грузов, которые, по мнению международных органов надзора за судоходством, являются риском для безопасности на море.