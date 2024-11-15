Крупный банк Китая начал блокировать юаневые переводы в РФ из ее "дружественных" стран

Четвертый по размеру активов банк Китая - Bank of China - стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые Россия использует для закупки товаров. Об этом рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты.

Так, недавно компания из ОАЭ не смогла перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил заместитель председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

"При этом ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с Россией", - подчеркнул он.

По его данным, банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения. Такие же проблемы возникали при переводе в Китай средств из банков Грузии и Армении, утверждает старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили.

О подобных кейсах знает и секретарь генсовета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. Он напомнил, что у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков.

"Только какое-то подозрение на опасность - они сразу не хотят проводить платеж", - говорит Спасский.

В целом, по его словам, если говорить о закупках товаров из Китая, то "за несерьезные товары проходят платежи на небольшие региональные банки", но когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, "сходятся все карты".