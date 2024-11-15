РФ предоставила Беларуси "максимальные преференции" по поставкам углеводородов

Россия в качестве меры поддержки предоставила Беларуси "максимальные преференции" по поставкам углеводородов на свой рынок. Об этом заявил посол РФ в РБ Борис Грызлов в приветствии к участникам VII Международного научно-технического форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтегазохимия-2024", который проходит 13-15 ноября в Минске.

"Важно отметить, что Россия в качестве меры поддержки предоставила своему ближайшему союзнику максимальные преференции как по поставкам углеводородов на свой рынок, так и на перевалку и транспортировку произведенных нефтепродуктов транзитом через российские порты и по железной дороге", - сказал Грызлов, которого цитирует пресс-служба посольства в Telegram-канале.

Он также упомянул "традиционно комфортные условия" по закупке нефти и газа из РФ для белорусских потребителей.

По его словам, все эти решения позволили "гарантировать рентабельность работы белорусской нефтехимической отрасли и ее стабильную загрузку, обеспечить топливом внутренний рынок Беларуси и укрепить экспортный потенциал страны".

"Принятые меры способствовали сохранению рабочих мест и в целом поступательному развитию национальной экономики", - заявил Грызлов.