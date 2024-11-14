Последнее обновление: 14.11.2024 18:00

Российских добровольцев обяжут платить за поврежденную на войне технику

Российские военные, служащие в добровольческих формированиях, должны будут платить за испорченную или потерянную на войне технику. Такой закон был принят депутатами Госдумы России во втором и третьем чтениях.

В пояснительной записке к закону говорится, что ответственность вводится "за потерю или умышленное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач", сообщают российские СМИ.

По закону платить российские военные будут с окладов. В случае причинения добровольцами "вреда по неосторожности" они, как и проходящие службу по контракту, будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Кроме того, российские добровольцы будут нести материальную ответственность в размере ущерба за хищение, умышленное уничтожение, повреждение, порчу, незаконное использование имущества или другие умышленные действия.

По закону такая материальная ответственность сейчас возложена, в частности, на военнослужащих по призыву и контракту. Срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.



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