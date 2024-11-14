В Германии хотят создать женские вагоны в метро

Немки все чаще становятся жертвами сексуального насилия в поездах городского метрополитена. Антье Капек, эксперт по вопросам транспорта, призывает создать отдельные вагоны для пассажирок. За модель предлагают принять опыт Японии, пишет Bild.

Инициативу предложила пресс-секретарь партии Зеленых в берлинском сенате, Антье Капек. А причиной стал случай из столицы Германии: в феврале после полуночи мужчина (33 года) изнасиловал женщину (63 года) в вагоне на линии метро U3, следовавшего к Крумме Ланке. После содеянного он спокойно вышел из поезда и продолжил движение на автобусе.

Сначала в концепции партии Зеленых уделяли особое внимание наиболее рискующим людям – FLINTA (женщины, лесбиянки, интерсексуалы, небинарные лица, трансгендеры, агентеры). Но от этой идеи отказались. Пока же речь идет в целом о женщинах. Однако это также вызвало внутреннюю дискуссию в партии среди некоторых мужчин.

План выглядит следующим образом:

специально обозначенные зоны с аварийными колонками и видеонаблюдением на платформах;

отдельные вагоны, которые могут использовать только женщины вне часов пик. Либо непосредственно за кабиной водителя, либо в конце поезда, если, как у Токио, есть второй машинист.

Уже на каждой станции метро можно связаться с центром безопасности BVG. Все транспортные средства оснащены кнопками тревоги, которые соединяют пользователя с водителем.