В Германии существенно подорожает популярный проездной билет

В Германии стоимость Deutschlandticket – популярного месячного проездного, позволяющего людям пользоваться всеми местными и региональными поездами, а также автобусами и метро по всей стране, – в следующем году вырастет примерно на 18%. Об этом сообщает Handelsblatt.

Министры транспорта из 16 немецких земель пришли к соглашению, что цена проездного, который стоит €49 с тех пор, как он стал доступным в мае 2023 года, должна вырасти до €58 в начале 2025 года.

"С такой ценой нам удастся сохранить привлекательность билета и вместе с тем поставить финансирование на более прочную основу", – сказал Оливер Кришер, министр транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия, в интервью немецкому информационному агентству DPA.

Месячный проездной имел целью поощрить людей отказаться от автомобилей в пользу более экологически чистых видов транспорта.

Он стал продолжением успешного экспериментального билета с неограниченным количеством поездок за 9 евро в месяц, который предлагался в течение трех месяцев летом 2022 года в рамках правительственной программы, направленной на борьбу с высокой инфляцией и ценами на топливо.

Чиновники заявили, что сверхнизкая цена не была финансово жизнеспособной.

Около 13 миллионов человек из 83-миллионного населения страны пользуются этим месячным проездным.