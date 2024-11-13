Тридцать российских авиакомпаний могут обанкротиться в 2025 году

Три десятка российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны, могут обанкротиться в 2025 году. Об этом пишут "Известия".

Резкое ухудшение финансового положения и отзыв сертификатов эксплуатантов грозит авиаперевозчикам банкротством из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолетов.

После введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025 году правительство разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может заставить их закрыться.

Выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании - "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines. В первом квартале 2024 года количество выкупленных воздушных судов достигло 165 из 400.

В сообщении отмечают, что недовольство участников рынка понятно, поскольку списанная кредиторская задолженность относится к "внереализационным доходам", а "сэкономленные" деньги признают прибылью, а их облагают налогом.