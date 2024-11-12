Последнее обновление: 12.11.2024 11:53

В ЕАЭС хотят до 1 января 2025 года гармонизировать законодательство в сфере авиации по стандартам ICAO

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов.

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, до 1 января 2025 года будет организована его гармонизация по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Едва ли не главная задача транспортников в ЕАЭС - создать общий рынок услуг и сделать его по возможности максимально бесшовным. Амбициозность проекта связана еще и с тем, что он касается сразу нескольких видов транспорта. Например, между странами ЕАЭС существует договоренность развивать воздушный транспорт так, чтобы транспортная политика была согласованной и одновременно поэтапно формировался общий рынок услуг. Речь идет, собственно, о гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно страны ЕАЭС договорились сблизить законодательство в сфере летной годности воздушных судов.



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