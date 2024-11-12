Индия и Саудовская Аравия стали топ-покупателями мазута и газойля РФ в октябре

Индия и Саудовская Аравия были основными направлениями для российского морского экспорта мазута и вакуумного газойля (VGO) в октябре. Об этом пишет агентство Reuters.

Общий объем экспорта мазута и VGO из российских портов в прошлом месяце снизился на 3% по сравнению с сентябрем и составил около 4,15 миллиона тонн, по подсчетам Reuters на основе данных LSEG.

С начала полного эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Азия стала главным рынком сбыта для российских поставок мазута и VGO.

Прямые поставки мазута и VGO из российских портов в Саудовскую Аравию в октябре сократились на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,65 млн тонн из-за снижения спроса после завершения летней жары.

Экспорт мазута и VGO из России в Индию вырос на 56% до 0,51 млн тонн, тогда как поставки темных нефтепродуктов в Китай сократились на 35% до 0,47 млн тонн. Китай и Индия используют прямогонный мазут и VGO как более дешевую альтернативу уральской нефти для своих нефтеперерабатывающих мощностей.

В то же время Китай планирует реформу налогов, которая может повысить расходы на импорт мазута, что потенциально снизит спрос. Это создаст дополнительное давление на независимые китайские НПЗ, которые обычно используют мазут в качестве альтернативы сырью для переработки.

На данный момент танкеры с около 0,5 млн тонн тяжелых нефтепродуктов из российских портов направляются в Сингапур, но часть этих грузов может оказаться в Китае.