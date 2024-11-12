Последнее обновление: 12.11.2024 11:53

В Кривом Роге после ракетного удара из-под завалов пятиэтажки извлекли тела трех детей

Из-под завалов пятиэтажного дома в Кривом Роге, который накануне попал под ракетный удар, достали тела трех детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Удар по дому в Кривом Роге Россия нанесла утром 11 ноября.

Ранее утром во вторник Лысак сообщил об обнаружении тел двух детей, а накануне вечером спасатели обнаружили под завалами тело женщины — матери погибших детей. Таким образом, число жертв увеличилось до четырех.

Поисково-спасательная операция завершена. Жертвами удара стала семья — погибли мать и ее трое детей: мальчики 10 и двух лет и девочка, которой было два месяца.

Российские военные не комментировали удар по Кривому Рогу, в результате которого обрушился подъезд пятиэтажного дома с первого по пятый этажи.



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