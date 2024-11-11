Путин разрешил публичное неразглашение информации газовой компании "Новатэк"

Путин подписал указ, разрешающий "Новатэк" и ее подразделениям по сжиженному природному газу, а также нефтяной компании "Сургутнефтегаз" ограничить публичное раскрытие информации об их деятельности.

Согласно российским правилам фондового рынка, компании, акции которых котируются на бирже, обычно обязаны раскрывать свои финансовые результаты, детали крупных сделок и другую важную информацию.

Путин включил в этот список проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые подпадают под определенные ограничения со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, возглавляемые компанией "Новатэк".

В октябре "Новатэк" остановил коммерческие операции на первой и единственной действующей линии своего проекта "Арктик СПГ 2" и не планирует перезапускать ее зимой.

Отмечается, что Россия начала скрывать некоторые данные вскоре после того, как ее войска вошли в Украину в феврале 2022 года.

Скрывается определенная нефтегазовая статистика и детали федерального бюджета, а банкам было приказано сократить раскрытие информации, поскольку Москва стремится ограничить свое влияние на западные санкции.

Крупнейшая российская нефтедобывающая компания "Роснефть" и ее подразделения получили право неразглашения в ноябре 2023 года.