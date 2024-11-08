Панама лишит своего флага четыре танкера теневого флота России

Панамская морская администрация (AMP) лишит своего флага четыре попавших под санкции США суда российского теневого флота. Об этом сообщила пресс-служба AMP.

По информации ведомства, процесс был начат 4 октября.

Владельцами судов являются компании LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping, базирующиеся в Сингапуре.

LNG-танкеры North Air, North Mountain, North Way и North Sky ранее были идентифицированы как часть теневого флота России, а их владельцы пытались уйти от санкций, наложенных США на проект Arctic LNG 2.

Панама продолжит защищать интересы панамского морского сообщества и будет действовать решительно в деле аннулирования судов.

Панамская морская администрация сообщила, что, являясь организацией, ведущей реестр судов, ходящих под флагом страны, внимательно следит за своим флотом.

AMP пообещало решительно действовать в интересах панамского и международного морского сообщества в вопросе аннулирования регистрации попавших под ограничения кораблей.

Регистрация судов под флагом Панамы предоставляет судовладельцам несколько важных преимуществ, в частности, возможность открытой регистрации и найма работников из-за границы с более низкой оплатой труда.