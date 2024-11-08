Последнее обновление: 08.11.2024 18:00

Литва с 11 ноября ужесточит контроль за перевозками грузов из ЕС в Беларусь

Таможня Литвы ужесточит контроль экспорта из ЕС и начнет физически проверять товары двойного назначения, реализуя санкции Евросоюза в отношении Беларуси и России.

"Литовская таможня с 11 ноября усилит таможенный контроль на границе Литвы товаров, входящих в группу риска, экспорт которых заявлен из стран Евросоюза. Физический контроль товаров двойного назначения будет осуществляться на пограничных постах", - говорится в пресс-релизе таможни Литвы.

Речь идет о грузах, которые можно использовать в военных целях или для производства товаров военного назначения. Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты.

Товары, попадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, различные механизмы и их части, также будут подвергаться более строгому контролю.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование