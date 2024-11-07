Последнее обновление: 07.11.2024 18:01

В ЦБ РФ пока не видят "никаких просветов" на рынке труда

Ситуация с нехваткой работников на рынке труда в России пока не стабилизировалась и продолжает ухудшаться, "никаких просветов" здесь не видно. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

"Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться. Жесткость параметров рынка труда нарастает", - сказал Тремасов, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, такая ситуация ведет к тому, что будут оставаться высокие темпы роста зарплат, значимо опережающие рост производительности.

"Рост зарплат, превышающий рост производительности, это прямые проинфляционные эффекты", - отметил Тремасов.



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