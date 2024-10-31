РФ ночью опять атаковала Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами

В ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха, запустив 43 дрона, баллистические и авиационные ракеты, в том числе по Одесской области. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

РФ атаковала мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из аннексированного Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

В Одесской области военные сбили две ракеты Х-59/69.

Также российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала 43 "шахедами" и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

По состоянию на утро подтверждено сбивание 17 российских дронов. 23 беспилотника локационно потеряны, еще три дрона улетели обратно в РФ и на оккупированную территорию Украины.