Генеральное консульство Беларуси собираются открыть во Владивостоке

Генеральное консульство Беларуси откроется во Владивостоке до 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый заместитель главы Приморского края, председатель регионального правительства Вера Щербина.

"Генеральное консульство Республики Беларусь во Владивостоке откроют до 1 сентября 2025 года. <…> Открытие генерального консульства Республики Беларусь во Владивостоке позволит дополнительно укрепить наше сотрудничество, вывести его на более высокий уровень и добиться новых успехов", - написала она.