Из Казахстана в Россию отправляют все меньше денег

В сентябре через системы международных денежных переводов в Россию из Казахстана было отправлено 14,3 млрд тенге.

Без поправки на инфляцию это на четверть меньше, чем в прошлом месяце, и на треть меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики DATA HUB.

«Нынешнее значение номинально самое низкое с января 2023 года, а если пересчитывать в сопоставимые цены, то с февраля 2022 года. Кстати, тут как раз нельзя сказать, что показатель возвращается к некой довоенной норме: в 2021 году в Россию направляли более заметные объемы, чем сейчас. Еще одно направление, где переводы снижаются, – Узбекистан. Номинально месяц к месяцу показатель снизился на 23% и на 21% год к году, нынешние объемы – 22,8 млрд тенге. Для этой страны характерна выраженная сезонность, и конкретно для сентября текущий уровень оказался самым низким с 2020 года», - отмечают аналитики.

Общая сумма переводов из Казахстана тоже снизилась: номинально на 17% месяц к месяцу и на 32% год к году.

«В переводах за границу обращает на себя внимание снижение доли «Золотой короны», чей разработчик в августе попал под санкции. В сентябре через нее проводилось 77% от общего числа транзакций, в августе – 91%, в июле – 93% операций. После введения санкций часть банков приостанавливала переводы через «Золотую корону», но сейчас некоторые из них уже вновь вернулись к работе с сервисом», - рассказали эксперты.