Последнее обновление: 30.10.2024 12:19

Около трех тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от Украины

Приблизительно три тысячи северокорейских военных доставлены с Дальнего Востока в Курскую область России и размещены в казармах 28 октября, примерно в 50 км от украинской границы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Согласно информации южнокорейской разведки, первые военные из КНДР прибыли в Россию в начале октября и входят в элитный 11-й армейский корпус северокорейской армии, известный как "Штурмовой корпус".

Один из собеседников журналистов сообщил, что лишь несколько сотен из этих трех тысяч военных являются спецназовцами, тогда как остальные составляют регулярные войска. 28 октября их разместили в казармах примерно в 50 км от границы с Украиной, где они ждали дальнейших указаний от российского командования.

В украинской разведке выразили сомнения в боевых способностях северокорейских военных, назвав их "неопытными пехотинцами".

"Они никогда раньше не покидали свою страну. Они никогда не сражались в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", – отметил собеседник FT.

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