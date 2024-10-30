Россия провела учения стратегических ядерных сил

В России сообщили о проведении во вторник учений стратегических ядерных сил с пусками ракет со всех компонентов ядерной триады: наземного, морского и воздушного базирования.

Согласно заявлению Минобороны РФ, с военного космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена ядерная баллистическая ракета наземного базирования "Ярс", подводные лодки в Баренцевом и Охотском море осуществили пуски ядерных баллистических ракет "Булава", а стратегические бомбардировщики Ту-95 отработали пуски крылатых ракет большой дальности.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил Путину, что на учениях симулировались действия стратегических наступательных сил по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение ядерного оружия противником. По его словам, все запущенные ракеты поразили цели.

Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие в войне против Украины. В сентябре он снизил порог применения ядерного оружия в российской военной доктрине: теперь ядерное оружие может быть применено в ответ на массированное нападение противника, в котором ядерное оружие не используется. Изменения в российской ядерной доктрине также позволяют России отвечать ядерным оружием неядерным государствам, если их поддерживают ядерные государства, что явно указывает на Украину и ее западных сторонников.

Поправки в ядерную доктрину были внесены в тот момент, когда Украина добивается от западных союзников разрешения использовать их оружие дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Кремль предупредил, что это вызовет серьезный ответ.

В Пентагоне назвали проведенные в РФ учения рутинными. По оценкам экспертов, эти учения были ожидаемыми, подготовка к ним шла несколько месяцев.