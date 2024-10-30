Китай планирует меньше экспортировать топлива

Китай планирует экспортировать на 12,4% меньше продуктов переработки нефти в ноябре по сравнению с этим месяцем, сообщают китайские СМИ со ссылкой на опрос OilChem.

Общий экспорт топлива запланирован на уровне 2,54 млн тонн, из них 800 тыс. тонн бензина, 180 тыс. тонн газойля и 1,56 млн тонн керосина. Поставки бензина на 3,9% превышают октябрьские, экспорт газойля запланирован на 28% ниже, а керосина будет на 18% меньше, чем в октябре, также показал опрос.

Темпы переработки на нефтеперерабатывающих заводах продолжили падение, тем временем экспорт также падал. В сентябре экспорт 5,2 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за год. Из них экспорт бензина составил 730 тыс. тонн, что на 33% меньше за год, а экспорт дизельного топлива составил 350 тыс. тонн, резко снизившись как в прошлом году, так и в предыдущем месяце. Вырос лишь экспорт авиатоплива - на 11,8%.

Ранее в этом месяце Китай выпустил последнюю квартальную партию квот на экспорт топлива, которая составила 9 миллионов тонн. Основная часть квот состоит из чистого очищенного топлива, а остальные 1 миллиона тонн - на бункерное топливо. Почти 6,4 миллиона тонн новых квот было выдано государственным нефтеперерабатывающим заводам, включая Sinopec, CNPC и CNOOC.

Эта последняя партия позволит увеличить общие квоты на экспорт топлива за год до 54 миллионов тонн, говорится в отчете, что практически не изменилось по сравнению с квотами на 2023 год.

Китайские нефтепереработчики в последнее время борются с падением рентабельности: в августе объемы переработки упали на 10% до 12,6 миллиона баррелей в сутки, поскольку игроки сектора ограничили производство, чтобы сохранить прибыль. Между тем они наращивали запасы со скоростью 3,2 миллиона баррелей в день, что станет самым большим месячным увеличением запасов с 2015 года, пишут аналитики ING в недавней заметке.